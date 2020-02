O carnaval brasileiro oficialmente começou. Em São Paulo, as escolas de samba agitaram a cidade durante a madrugada de sábado com a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi.

A capital paulista terá mais de 15 bloquinhos nestes sábado e domingo e espera aproximadamente 15 milhões de foliões, um número histórico para a cidade reconhecida como o berço de negócios da América Latina.

As boas vindas ao clima carnavalesco já começaram há alguns dias, mas foi no sambódromo que fantasias e homenagens alegóricas foram especialmente pensadas para mulheres, negros e até a Jesus. Um carnaval que clama diversidade.

As outras escolas de samba que desfilam no domingo pela manhã contam as horas para encher o sambódromo do Anhembi com novas cores e demonstram, como nesta primeira noite, que a capital paulista pode deixar para trás seu complexo de "cidade cinzenta" porque também sabe brilhar.