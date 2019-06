O Brasil retomará as exportações de carne à China, que estavam suspensas desde o último dia 3 devido a um caso atípico de vaca louca detectado no estado do Mato Grosso, informou nesta quinta-feira o Ministério da Agricultura.

A China é o único país importador do Brasil que conta com um protocolo sanitário que exige a suspensão temporária da importação de carne quando é detectado um caso de encefalopatia espongiforme bovina, nome científico da doença.