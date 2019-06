A brasileira Edina Alves foi designada neste sábado pela Fifa como árbitra do jogo entre China e Espanha, que acontecerá daqui dois dias, no Stade Océane, em Le Havre, pela terceira rodada do grupo B da Copa do Mundo feminina.

Na partida, entre a terceira e a segunda colocadas da chave, respectivamente, as auxiliares serão Neuza Back e Tatiane Sacilotti, também provenientes do Brasil.