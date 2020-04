Um brasileiro, de 35 anos, foi preso nesta terça-feira em Barcelona, na Espanha, acusado de assassinar ao menos três moradores de rua, segundo divulgou a polícia local.

O suspeito, de acordo com as autoridades de segurança, atacava as vítimas à noite, utilizando violência "desmedida e gratuita", sem dar chance de defesa.

De acordo com as informações da polícia de Barcelona, está sendo avaliado se o homem preso durante a madrugada (hora local) sofre de algum distúrbio psiquiátrico.

A detenção aconteceu horas depois do brasileiro matar com golpes de barra de ferro uma pessoa que dormia na rua.

O acusado, que tem registro de prisão junto a polícia de Zaragoza, por roubo, vivia em um trailer que ficava estacionado ao lado de um parque em Barcelona.

Neste mês, a capital da Catalunha, segunda cidade mais populosa da Espanha, registrou quatro assassinatos de moradores de rua em um intervalo de pouco mais de um mês.

Para a polícia, os últimos três teriam algum tipo de relação, embora não seja descartada também com o primeiro deles, ocorrido em 18 de março, já durante o confinamento decretado para contar a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.