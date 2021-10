26 out 2021

EFE Roma 26 out 2021

Uma das células utilizadas no Paraguai durante o desenvolvimento da Operação Condor. EFE/Arquivo ]

O Tribunal de Roma, na Itália, encerrou nesta terça-feira o julgamento do ex-militar brasileiro Átila Rohrsetzer, acusado de envolvimento com crimes cometidos durante a Operação Condor, depois de ser constatada a morte do réu.

O ex-militar havia sido julgado pela detenção e entrega de dois militantes argentinos de esquerda em 1980, quando ele era diretor da Divisão Central de Informações do Rio Grande do Sul (DCI).