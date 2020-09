Os chefs brasileiros Manu Buffara e Rafa Costa e Silva foram premiados no The Best Chef Awards 2020, em cerimônia realizada virtualmente neste ano devido à pandemia de Covid-19.

A paranaense Manu Buffara ganhou o prêmio The Best Chef Rising Star Award ("estrela em ascensão", em inglês) "em reconhecimento ao seu talento e progresso no mundo da gastronomia". Já o carioca Rafa Costa e Silva levou a melhor na categoria The Best Chef Fol-LOVERS, eleita pelo público nas redes sociais.