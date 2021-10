Seis brasileiros foram presos nesta segunda-feira em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, como resultado da investigação do assassinato no último sábado de quatro pessoas, incluindo a filha do governador do departamento de Amambay, sudeste do país.

As prisões foram feitas durante operação em uma casa da capital do departamento, na fronteira com o Brasil, de acordo com informações da polícia local.