Os chanceleres dos países que fazem parte do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) concordaram nesta sexta-feira que as soluções para a crise na Venezuela devem ser encontrada pelos próprios venezuelanos, de forma constitucional e pacífica, sem intervenções externas.

As conclusões da reunião foram resumidas pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em entrevista coletiva posterior ao encontro de hoje, realizado nesta sexta-feira na antiga sede do Itamaraty, no Rio de Janeiro.