Os chanceleres dos Brics - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - iniciaram nesta sexta-feira a reunião ministerial, na qual prepararão a cúpula de novembro, com uma fotografia nos jardins da antiga sede do Itamaraty, no Rio de Janeiro.

A terceira reunião com agenda aberta dos chanceleres conta com as participações dos ministros das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo; da Rússia, Sergey Lavrov; da Índia, Subrahmanyam Jaishankar; da China, Wang Yi; e da África do Sul, Naledi Pandor.