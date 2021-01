"Bum Bum Tam Tam", de autoria do MC Fioti, alcançou todo o país em 2017 com uma letra ousada e um ritmo grudento e virou fenômeno no Youtube. Agora, quase quatro anos depois do lançamento, transformou-se em um dos hinos da vacinação contra o novo coronavírus.

Inesperadamente, "Bum Bum Tam Tam" acabou virando a maior propaganda a favor da imunização no Brasil, terceiro país com mais contágios, segundo com maior número de mortes provocadas pela Covid-19 e cujo presidente, Jair Bolsonaro, questiona a eficácia das vacinas.