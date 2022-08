A Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil anunciou nesta quarta-feira que será a primeira instituição do tipo a lançar um "metaverso" com o objetivo de reforçar os laços comerciais entre os dois países.

A plataforma digital gratuita, que recria a Plaza Mayor de Madri, oferece aos usuários espaços exclusivos para a realização de eventos e reuniões virtuais e permite que as 220 empresas associadas à Câmara divulguem suas marcas e seus produtos de uma forma mais ampla e personalizada, com estandes individuais abertos a visitantes.

"Estamos investindo há mais de dois anos na nossa digitalização, e o metaverso é um passo que representa a maturidade tecnológica que faz parte desse processo", explicou o diretor-executivo da Câmara, Alejandro Gómez, durante uma entrevista coletiva realizada através da nova plataforma.

De acordo com Gómez, todo o processo de transformação digital exigiu um investimento anual de cerca de 20% de toda a receita da instituição, um valor estimado aproximadamente R$ 750 mil.

"É uma grande quantidade de recursos, mas acreditamos no retorno deste investimento. Este processo posiciona a Câmara de uma forma moderna e inovadora e gera valor para os membros e, principalmente, para as empresas que procuram um serviço de qualidade", analisou.

Segundo Gómez, um dos principais objetivos da entrada no mundo virtual é fazer com que a instituição chegue mais longe e possa se conectar com empresas de todos os cantos de um país de dimensões continentais, além de companhias de outras nacionalidades.

"Uma grande parte das nossas atividades e serviços costumava ser física, o que limitava o alcance das empresas às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, mas com o metaverso podemos quebrar esta barreira", acrescentou o executivo.

Gómez também destacou que para criar o espaço virtual, que será lançado oficialmente no dia 12 de setembro, a Câmara optou pela empresa brasileira Pixit e por um formato simples e intuitivo, para facilitar a adesão do público.

"O que estamos apresentando é o início de algo em que vamos trabalhar e investir nos próximos anos para seguir evoluindo e oferecendo uma plataforma com mais serviços e conteúdos e de uma forma mais inteligente, para que continue atrativa para os usuários e também para que seja uma referência comercial e de negócios no Brasil, e entre o Brasil e a Espanha", afirmou.

Por último, Gómez recordou que neste ano a Espanha se posicionou como o terceiro país que mais investe no Brasil, com um montante de cerca de US$ 40 milhões, o que demonstra o grande interesse das empresas espanholas na economia local. EFE