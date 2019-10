Campeãs brasileiras com a Ferroviária, no último fim de semana, as jogadoras do elenco não escondem o orgulho pelo título, mas também o desejo por uma maior valorização do futebol feminino, que cada vez mais atrai os olhares do público.

"Em matéria de salários e estrutura, na comparação financeira em geral, nós estamos muito longe do futebol masculino. Queremos uma melhoria substancial, porque, como eles, também trabalhamos, nos dedicamos e vivemos desse esporte", afirmou a experiente lateral-esquerda Barrinha.