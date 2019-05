O cantor Gabriel Diniz e outras duas pessoas morreram nesta segunda-feira em um acidente aéreo na região sul de Sergipe, segundo confirmaram as autoridades locais e a própria produtora do artista.

O comandante Virgílio Dantas, do Grupo Tático Aéreo (GTA) de Sergipe, informou a jornalistas que três pessoas morreram em consequência da queda de um avião de pequeno porte em uma área de floresta do povoado de Porto do Mato, no município de Estância, a 100 quilômetros de Aracaju.