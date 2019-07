A situação nos arredores do Centro de Recuperação Regional de Altamira, no estado do Pará, onde 57 presos foram mortos na segunda-feira em um confronto entre facções criminosas rivais, era de caos nesta terça-feira e o mau cheiro deixado pelos corpos em decomposição embrulhava o estômago de quem tentava se aproximar do local.

Em meio ao calor e à umidade característicos da cidade paraense, familiares esperavam por informações sobre seus parentes presos. Muitos não sabiam se eles estavam vivos ou mortos, já que apenas 10 dos 57 corpos haviam sido identificados pelo Instituto de Médico Legal (IML) até a tarde de ontem.

O massacre ocorreu na segunda-feira, quando um confronto entre o Comando Vermelho e o Comando Classe A terminou com 16 detentos decapitados. Os outros 41 morreram pela inalação da fumaça que se espalhou pelo complexo devido a um incêndio provocado pelos próprios presos.

Ontem, a situação nos arredores do presídio era caótica e o mau cheiro deixado pelo massacre obrigava os familiares a usarem máscaras de proteção, distribuídas pelo governo do estado, para respirar.

Devido à situação econômica da região, os corpos das vítimas foram deixados em um caminhão frigorífico que parece não suportar o forte calor. Só no fim da tarde, o IML, que trabalha em um espaço improvisado, identificou e liberou os primeiros deles.

José Gilson Barbosa, um vendedor da região, disse estar aliviado ao saber que seu filho não estava na lista de mortos no massacre.

"Estou aqui desde ontem, na frente deste lugar, na busca de uma resposta porque tenho um filho que está preso aqui. Saí daqui ontem de noite depois que entregaram uma lista e, graças a Deus, o meu filho não estava nela", disse ele em entrevista à Agência Efe.

A superlotação, a falta de controle dos integrantes das facções criminosas dentro dos presídios e a frágil administração do sistema penitenciário são alguns dos fatores responsáveis pela abertura de um novo capítulo na crise que afeta o setor no Brasil.

Com a tragédia de Altamira, a pior de 2019, já são mais de 100 presos mortos neste ano em penitenciárias da região norte por confrontos entre grupos criminosos que querem controlar o tráfico de drogas nas áreas em que atuam.

Dois meses antes, em maio, enfrentamentos registrados em várias unidades prisionais de Manaus deixaram 55 detentos mortos em menos de 48 horas.

O massacre do Pará é o maior ocorrido em uma prisão do país desde 1992, quando 111 presos foram assassinados pela Polícia Militar durante um motim na Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru. Na época, a tragédia abriu o debate sobre as precárias condições das penitenciárias brasileiras, mas pouco mudou desde então.

O Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Anistia Internacional, a população carcerária do país chegou a 812 mil pessoas.

Para a organização, que faz alertas sistemáticos sobre o problema, o massacre é um reflexo de um sistema carcerário estrangulado, uma consequência de um modelo de segurança pública esgotado.

O Centro de Recuperação Regional de Altamira tinha capacidade para receber 200 presos, mas mais de 300 eram mantidos no local. Segundo o governo local, 30% deles ainda não foram julgados pelos crimes que foram acusados de cometer.

Após o massacre, o governo do Pará decidiu transferir 46 detentos para outras prisões do estado para garantir que eles fiquem isolados. Dez deles serão levados a presídios federais de segurança máxima em Belém, capital do estado.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) informou à Efe que 30 desses presos serão transferidos por terra. Os outros 16, considerados como mais perigosos e apontados como líderes do massacre, deixarão Altamira por via área.

Um deles é o marido de Roslene Ferreira de Souza, que não sabe para onde o esposo foi levado. "Ele foi transferido e não sei de nada mais. Não sei se ele foi para Belém ou outro lugar. Isso é muito triste", disse ela em entrevista à Efe.

A pedido do governador do Pará, Helder Barbalho (MBD), o ministro de Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou hoje o envio de homens da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP) ao estado. Eles atuarão por 30 dias, tentando ajudar a controlar a situação do sistema penitenciário paraense.

María Angélica Troncoso e Joedson Alves.