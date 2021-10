O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, nesta segunda-feira, em Montevidéu, com o chanceler do Uruguai, Francisco Bustillo. EFE/Raul Martinez

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, se reuniu nesta segunda-feira em Montevidéu com o chanceler do Uruguai, Francisco Bustillo.

A pauta do encontro não foi divulgada, mas um tema que pode ter entrado na agenda é o desejo manifestado por Uruguai e Brasil em várias ocasiões aos parceiros de Mercosul, Argentina e Paraguai, de tornar o bloco mais flexível, e outro é o recente anúncio do governo do presidente Luis Lacalle Pou de iniciar o caminho para um possível acordo bilateral de livre-comércio com a China.