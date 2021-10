O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, se reunirá nesta segunda-feira em Montevidéu com o chanceler do Uruguai, Francisco Bustillo, segundo fontes do governo uruguaio.

Apesar de a agenda não ter sido detalhada, as fontes confirmam que os ministros analisarão na reunião, que começará às 13h30 (horário de Brasília), vários assuntos da agenda econômica que afetam ambos os países.