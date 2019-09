O verão ainda não chegou, mas o Brasil já está em alerta contra a dengue e o mosquito Aedes aegypti, seu transmissor, pois foram registrados neste ano quase 1,5 milhão de casos, o maior patamar desde 2015, segundo dados oficiais.

Embora a doença seja endêmica no Brasil e os picos sejam comuns a cada dois ou três anos, o expressivo aumento de registros antes mesmo da chegada da primavera - que começa no próximo dia 23 - e da temporada de chuvas vem provocando preocupação na comunidade médica e científica do país.