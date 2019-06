A CBF liberou o atacante Neymar para que, na sexta-feira, preste depoimento na Polícia Civil, no Rio de Janeiro, sobre suposto crime virtual, segundo revelou o diretor de seleções, Edu Gaspar, na noite de quarta-feira, durante entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 no amistoso com o Catar, em Brasília.

"Recebi uma informação do pai de Neymar e pelos advogados que ele foi notificado para se apresentar no dia 7 (de junho) e quero informar que o atleta, obviamente, será liberado para que possa dar seu depoimento", afirmou o dirigente.