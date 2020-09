O governador do Ceará, Camilo Santana. EFE/Fernando Bizerra

O governo do Ceará e a multinacional chinesa Mingyang Smart Energy assinaram nesta quinta-feira um memorando de entendimento que visa a construção de um complexo eólico em alto-mar no estado.

O governador Camilo Santana e o vice-presidente da empresa chinesa, Larry Wang, formalizaram o protocolo de intenções no Palácio da Abolição, sede do governo estadual, para estabelecer as bases e desenvolver o projeto, sem antecipar números ou datas de sua possível execução.