O Centro Oscar Niemeyer, localizado na cidade de Avilés, na Espanha, celebrará no ano que vem o bicentenário da independência do Brasil, com uma exposição sobre a obra dos artistas do país europeu que foram premiados em diferentes edições da Bienal de São Paulo.

O evento será realizado com o apoio da Embaixada do país na Espanha, com o objetivo de reunir a obra dos artistas que, desde os anos 1950, foram premiados na Bienal de São Paulo e ficaram no Brasil, se tornando desconhecidas do público espanhol.