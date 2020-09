O CEO da empresa de beleza Natura & CO, Roberto Marques, entrou nesta segunda-feira para o Conselho Diretor Pacto Global das Nações Unidas, e defendeu o multilateralismo para que haja um avanço na sociedade depois da pandemia do coronavírus.

Presidente do quarto maior grupo de beleza do mundo, Marques é o único latino-americano no conselho da iniciativa de sustentabilidade corporativa. Ele segue os passos do cofundador da Natura Guilherme Leal, que também fazia parte do grupo de líderes empresariais eleitos pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.