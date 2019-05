Um grupo armado assassinou a tiros seis pessoas na madrugada desta quarta-feira na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai e na fronteira com o Brasil por Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Entre os mortos está uma adolescente de 16 anos, cujo filho de 1 ano ficou foi baleado na barriga, informou a Polícia Nacional. De acordo com Relações Públicas da corporação, María Elena Andrada, as vítimas estavam do lado de fora de uma casa quando pelo menos três pessoas com armas de grosso calibre dispararam de dentro de um carro em um suposto acerto de contas.