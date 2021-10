O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, mostrou-se contra a reabertura de discussões sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE), que levou 20 anos para ser concluído, para a inclusão de novas regras, mas se disse favorável à elaboração de um documento anexo ao principal, com foco no compromisso ambiental.

Em entrevista à Agência Efe concedida nesta quarta-feira na residência do embaixador do Brasil em Paris, o chanceler afirmou que o país "não está ausente" dos debates globais e refutou as críticas internacionais ao presidente Jair Bolsonaro por descuido com o meio ambiente e negacionismo na pandemia de covid-19.