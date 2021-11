O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Euclides Acevedo. EFE/Arquivo

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Euclides Acevedo, viajará nesta sexta-feira para o Brasil, onde analisará diversos assuntos da agenda bilateral com o chanceler Carlos França.

De acordo com comunicado emitido pela pasta do governo paraguaio, Acevedo se reunirá com o ministro brasileiro para abordar "vários assuntos de interesse para os dois países", como "infraestrutura e integração física, segurança, cooperação e meio ambiente".