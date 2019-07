O Ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Luis Alberto Castiglioni, apresentou sua renúncia nesta segunda-feira junto com o embaixador do país no Brasil, Hugo Saguier, assim como o presidente da companhia paraguaia de energia elétrica, Alcides Jiménez, após um acordo sobre a usina de Itaipu que provocou a primeira crise do governo de Mario Abdo Benítez.

Essas renúncias, anunciadas pela presidência, aconteceram um dia depois de Castiglioni informar que o governo deixaria sem efeito uma ata assinada com o Brasil sobre contratação de energia da hidrelétrica de Itaipu, que é compartilhada pelos dois países.