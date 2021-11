Brasília, 4 nov (EFE) - O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, recebeu nesta quinta-feira o Alto Representante para Política da União Europeia (UE), Josep Borrell, que visita o Brasil pela primeira vez desde que assumiu o cargo, em dezembro de 2019.

O encontro com o chanceler é o primeiro compromisso da agenda do diplomata espanhol em Brasília. Segundo fontes diplomáticas, a pauta estará centrada nos entraves que existem para a ratificação do acordo comercial entre UE e Mercosul, a preservação da Amazônia e a situação dos imigrantes venezuelanos.