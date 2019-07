O chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas do Brasil, tenente-brigadeiro Raúl Botelho, se reuniu em Miami com o almirante Craig Faller, do Comando Sul dos Estados Unidos, para avançar na relação militar de ambos os países, informou nesta quarta-feira a instituição.

Os dois se reuniram para "discutir o aprofundamento e a expansão dos laços de defesa cooperativa entre as duas maiores democracias do hemisfério ocidental", segundo um comunicado da instituição.