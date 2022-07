O mafioso Rocco Morabito, considerado um dos chefes da Ndrangheta, organização criminosa que atua na Calábria, no sul da Itália, desembarcou nesta quarta-feira no aeroporto Ciampino, em Roma, após ser extraditado pela Polícia Federal do Brasil, onde estava preso desde maio do ano passado.

O envio do italiano foi feito pelo governo italiano e autorizado pela justiça brasileira em março deste ano, com confirmação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em 5 de maio.