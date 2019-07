O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, fez nesta sexta-feira uma defesa enérgica do multilateralismo na reunião entre os chanceleres dos países do bloco dos Brics (Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul) no Rio de Janeiro.

"Quero manifestar nosso sólido apoio ao multilateralismo. Nossos países podem ter posições diferentes em várias áreas, mas, quando falamos da necessidade do multilateralismo, estamos juntos", afirmou o chanceler chinês em seu pronunciamento no Palácio do Itamaraty no Rio de Janeiro.