Cinco anos atrás, Neymar se tornava o jogador de futebol mais caro de todos os tempos, quando o Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória para tirá-lo do Barcelona, desembolsando 222 milhões de euros (R$ 1,84 bilhão, em valores atuais), em transferência que marcou uma nova divisão de forças no futebol europeu.

Pela primeira vez, uma estrela internacional, que chegou a ser considerado o herdeiro do argentino Lionel Messi - curiosamente, hoje também no PSG -, deixava um dos clubes tradicionalmente mais poderosos do Velho Continente e partia para um dos "novos ricos", alimentado pelo dinheiro de reinos do Golfo Pérsico.