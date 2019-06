As grandes mudanças de temperatura e de precipitações provocaram o desaparecimento de comunidades da Amazônia muito antes da chegada dos colonizadores europeus.

Essa é a conclusão dos autores do estudo "Climate change and cultural resilience in late pre-Columbian Amazonia", publicado na "Nature Ecology and Evolution" e dirigido pelo pesquisador brasileiro Jonas Gregorio de Souza, atualmente vinculado à espanhola Universidade Pompeu Fabra (UPF).