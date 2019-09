Uma comissão formada por 27 especialistas das áreas de energia, política e justiça se reuniu nesta terça-feira para estabelecer as bases da posição oficial do Paraguai em relação à renegociação do tratado de Itaipu, que estabelece as condições de exploração da hidrelétrica compartilhada com o Brasil.

Esta foi a primeira reunião dos especialistas que aconselharão o governo paraguaio na revisão do chamado Anexo C do acordo, que estipula, entre outros aspectos, que cada país tem direito à metade da produção elétrica gerada por Itaipu.