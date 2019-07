Pelo menos 52 pessoas morreram nesta segunda-feira em um confronto entre facções rivais em um presídio de Altamira, no Pará.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) confirmou à Agência Efe que a rebelião no Centro de Recuperação Regional durou cinco horas e que, entre os mortos, 16 tinham sido decapitados.