O presidente Jair Bolsonaro realizou uma reunião nesta quinta-feira em Buenos Aires com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, na qual abordaram diversos acordos bilaterais e trataram temas internacionais como as negociações do Mercosul com a União Europeia e a situação da Venezuela.

Após o encontro, a chancelaria argentina divulgou a declaração conjunta que ambos países pactuaram como fruto da primeira visita de Estado que o governante brasileiro realiza à Argentina desde que chegou ao poder em 1º de janeiro.