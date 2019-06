A Conmebol afirmou nesta quinta-feira que o público médio da Copa América deste ano é, por enquanto, 15,3% superior ao registrado na edição de 2015, no Chile.

"Apenas na primeira semana de jogo, com um total de oito partidas disputadas, o número médio de espectadores supera em 15,3% a Copa América do Chile, edição anterior com formato compatível. Desta forma, os estádios das cinco cidades-sedes do torneio tiveram uma média de 29,5 mil torcedores, contra os 25 mil de média no Chile", disse a Conmebol.