Dirigir arte no Brasil de Jair Bolsonaro. Esse é o desafio do português João Fernandes, que optou por sair da zona de conforto como subdiretor do Museu Rainha Sofía, em Madri, para assumir o cargo de diretor artístico do Instituto Moreira Salles (IMS), que possui um dos principais acervos culturais do país.

Responsável pela consolidação do museu madrilenho como um dos mais visitados do mundo durante os seus sete anos de trabalho - de 2012 a 2019 -, Fernandes está há menos de um mês no Brasil, mas não para de responder a mesma pergunta de brasileiros e estrangeiros: "Por que veio ao Brasil justo agora?".