O ator Wagner Moura será um dos convidados especiais da 15ª edição do Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), que exibirá cerca de 100 filmes entre 18 e 25 de agosto.

No festival, o brasileiro apresentará "Marighella", sua estreia como diretor e filme que abrirá a edição de 2019 do Sanfic. Além disso, Moura receberá uma homenagem por sua carreira no cinema.