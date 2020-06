A fabricante alemã Nordex, com participação da espanhola Acciona, anunciou nesta quarta-feira a assinatura de contrato com a estatal paranaense Copel, para o fornecimento e a construção de 26 turbinas AW132/3465, para o parque eólico Jandaíra, que será erguido no Rio Grande do Norte.

Segundo o comunicado divulgado pela companhia alemã, as turbinas tem o total de 90 megawatts em capacidade. Além disso, a Nordex informou que o acordo inclui o serviço de manutenção das máquinas durante 20 anos.

As turbinas serão produzidas na fábrica que a Nordex mantém em Simões Filho, na Bahia. No mesmo estado, em Areia Branca, serão construídas as torres de concreto de 120 metros em que serão instalados os equipamentos.

A previsão da Nordex é que a conclusão do parque eólico de Jandaíra, com a montagem das 26 turbinas, aconteça em 2022.

Esse é o primeiro pedido da Copel feito à companhia alemã, e o segundo recebido pela Nordex que foi feito por uma empresa pública de energia no Brasil. EFE

