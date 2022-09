O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, destacou nesta sexta-feira sua intenção de "fortalecer as relações bilaterais" no âmbito de sua segunda passagem pelo cargo, segundo informaram fontes oficiais.

Scioli, que deixou a embaixada no Brasil para ocupar o cargo de ministro do Desenvolvimento Produtivo entre junho e agosto deste ano, foi nesta sexta-feira à Casa Rosada, sede do Executivo argentino, para encontrar o presidente Alberto Fernández, segundo indicou um comunicado divulgado pela presidência.