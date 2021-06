A ex-presidente Dilma Rousseff alegou nesta terça-feira, em um fórum virtual, que uma sucessão de "golpes" na América Latina, nos últimos anos, visava "enquadrar os países em uma agenda neoliberal".

Dilma participou do debate "Nove anos após o golpe contra o Paraguai: Democracia e Resistência na América Latina", organizado pela coalizão de esquerda Frente Guasu, e que aconteceu no nono aniversário do julgamento político no qual Fernando Lugo foi afastado do cargo de presidente paraguaio.