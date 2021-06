O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, lamentou em entrevista à Agência Efe nesta sexta-feira o fortalecimento do "movimento negacionista" liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda mais em um país duramente atingido pela pandemia e que se aproxima do meio milhão de mortes por covid-19.

"Nunca houve uma mortalidade tão alta no Brasil e parece que as pessoas estão brincando com essa realidade", disse Covas, que desde 2017 está à frente do instituto que se tornou referência na América Latina e atualmente é responsável pelo produção local da CoronaVac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac.