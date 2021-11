O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Arquivo

A diretora de teatro e dramaturga brasileira Christiane Jatahy apresentará nos dois próximos dias no festival Temporada Alta, na cidade de Girona, na Espanha, a peça "Entre Chien et Loup" ("Entre Cachorro e Lobo", em tradução livre), baseada no filme "Dogville", de Lars von Trier, e que critica o Brasil governado por Jair Bolsonaro.

Jatahy explicou que o objetivo da peça é "falar do fascismo" e do que define como "sua máscara, que faz com que não seja visto".