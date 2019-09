A diretora Maria Ramos, do documentário "O Processo", de 2018, defendeu a implementação de políticas públicas como cotas para mulheres no cinema e criticou a gestão do presidente Jair Bolsonaro no setor artístico.

A cineasta participa do seminário "Modos de Fazer: cinemas e mulheres na América Latina", na Casa da América, em Madri, na Espanha. Ela concedeu entrevista à Agência Efe e defendeu medidas drásticas pela igualdade de gênero.