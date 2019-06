Uma nova investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) revelou nesta quarta-feira que o Setor de Operações Estruturadas da empresa brasileira Odebrecht registrou 45 pagamentos de propina que somam mais de US$ 10 milhões em 11 projetos públicos realizados no Peru.

A investigação divulgada no Peru pelo portal "IDL-Reporteros" revelou que "quase todas as transações registradas nas planilhas que vazaram não apareciam nas confissões nem nas delações premiadas da Odebrecht, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Peru".