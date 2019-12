Fernando Meirelles é fã assumido do papa Francisco, um dos motivos que o levaram a dirigir "Dois Papas", filme em que não esconde o lado misterioso do pontífice, mas com um envoltório brilhante e bem-humorado "para iluminar a história".

Com Jonathan Pryce na pele do papa Francisco e Anthony Hopkins como Bento XVI, o longa-metragem mostra os possíveis encontros entre os dois pontífices em um exercício de estilo, humor e elegância que chega nesta sexta-feira à Netflix, após ter estreado nos cinemas.