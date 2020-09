O governador de São Paulo, João Doria, acusou o presidente Jair Bolsonaro de dar "mais um mau exemplo à população" ao ter defendido a não obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19.

Na última segunda-feira (31), durante conversa com simpatizantes do lado de fora do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou a uma apoiadora que "ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina". No dia seguinte, a frase foi reproduzida pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) em mensagem publicada no Twitter, com o acréscimo de que "impor obrigações definitivamente não está nos planos".