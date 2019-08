Após os resultados ruins do presidente Maurício Macri nas eleições primárias da Argentina no último domingo, o governador do estado de São Paulo, João Doria Junior, afirmou nesta terça-feira que o Brasil não pode se distanciar do país vizinho independentemente dos resultados das eleições presidenciais de outubro.

"Não podemos dar as costas para a Argentina. É preciso tratar o resultado com respeito, seja qual for. Não podemos fazer uma avaliação ideológica. Tenho relações pessoais com Macri, que me recebeu na Casa Rosada, e com o prefeito de Buenos Aires, Horacio (Rodríguez Larreta)", afirmou Doria em um encontro com jornalistas estrangeiros em São Paulo, do qual a Agência Efe participou.