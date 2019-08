COLOMBIA BICENTENARIO:AME4975. TUNJA (COLOMBIA), 07/08/2019.- El presidente de Colombia, Iván Duque (c), habla durante la conmemoración de los 200 años de la batalla de Boyacá hoy, miércoles 7 de agosto de 2019, en el Puente de Boyacá, Tunja (Colombia). Colombia celebró el bicentenario de su independencia definitiva de España con una ceremonia en la que se honró a los héroes caídos en combate. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Vista do último domingo, 18 de agosto, de um dos rios da Amazônia cobertos pela fuligem de um dos incêndios ocorridos no local. EFE/Roni Carvalho

O presidente da Colômbia, Iván Duque, ofereceu nesta quinta-feira ajuda aos governos vizinhos para combater os incêndios que consumiram vastas zonas florestais da Amazônia, incidente que classificou como "tragédia ambiental".

"A tragédia ambiental na Amazônia não tem fronteiras e deve chamar a atenção de todos. Nós, do governo nacional, oferecemos aos países irmãos o nosso apoio para trabalhar conjuntamente em um propósito urgente: proteger o pulmão do mundo", escreveu o governante no Twitter.