O presidente da Colômbia, Iván Duque, viaja ao Brasil neste domingo em visita oficial com uma agenda política e econômica voltada para a reativação do comércio, do investimento estrangeiro e do turismo após a pandemia da covid-19.

O mandatário colombiano, que estará no Brasil amanhã e terça-feira, também abordará outros temas como a produção de vacinas contra o coronavírus, a proteção da Amazônia, o combate aos efeitos das mudanças climáticas, a atenção aos migrantes, defesa da democracia na região e segurança das fronteiras, informou a Presidência.