A economia da América Latina crescerá 5,2% neste ano, acima dos 3,2% previstos em janeiro, e a do Brasil registrará uma expansão de 4,5%, segundo as projeções divulgadas nesta terça-feira pelo Banco Mundial (BM).

A organização multilateral destacou que o crescimento da economia na região dependerá "do moderado progresso na vacinação, do relaxamento das medidas de restrição e de um aumento no preço das matérias-primas".